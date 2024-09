Battu par Jannik Sinner une sixième fois sur les sept dernières rencontres, cette nuit en quarts de finale de l’US Open, Daniil Medvedev a pris un nouveau coup sur la tête, huit mois après une terrible défaite face à l’Italien en finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à zéro.

De passage en confé­rence de presse d’après match, le Russe a été inter­rogé sur l’im­por­tance de la pré‐saison pour travailler et combler l’écart qui le sépare des meilleurs joueurs du monde.

« J’aimerais bien dire oui, mais en général, l’in­ter­saison dure deux semaines. La seule chose que je sais, c’est qu’il est vrai qu’a­près la pré‐saison, la saison commence bien, parce que c’est le seul moment de l’année où l’on a – j’ai dit deux semaines – mais parfois cela peut aller jusqu’à trois, où c’est comme trois semaines complètes de prépa­ra­tion pour quelque chose, ce qui n’est pas le cas pendant l’année. Pendant l’année, le maximum est peut‐être de deux semaines lors­qu’il n’y a pas de Jeux olym­piques, avant, après Wimbledon. Et pour­tant, c’est un peu diffé­rent. Je travaille toujours dur. Et il y a toujours eu des durs à cuire. Avant, c’était Rafa, Roger, Novak ; main­te­nant, c’est Carlos, Jannik, d’autres gars. Il suffit de s’en­traîner dur, d’es­sayer d’amé­liorer son jeu et d’es­sayer de les battre. »