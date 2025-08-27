Interrogé par nos confrères de L’Équipe il y a quelques jours à Cincinnati, avant son coup de sang au premier tour de l’US Open face à Benjamin Bonzi, Daniil Medvedev a évoqué avec humour sa rela­tion avec le réveil et notam­ment les matchs de 11 heures, les plus tôt sur le circuit principal.

« J’en ai parlé à mon équipe, je leur ai dit : « Quand j’aurai 35 ans, je boycot­terai peut‐être les matches de 11 heures, je ferai forfait. » Jouer à 11 heures, c’est telle­ment tôt… Tu dois te réveiller à 6 heures 30 alors que si tu joues le soir, tu te lèves à 9 heures », a déclaré le Russe, sur la même ligne que son compa­triote, Alexander Bublik.