Interrogé par nos confrères de L’Équipe il y a quelques jours à Cincinnati, avant son coup de sang au premier tour de l’US Open face à Benjamin Bonzi, Daniil Medvedev a évoqué avec humour sa relation avec le réveil et notamment les matchs de 11 heures, les plus tôt sur le circuit principal.
« J’en ai parlé à mon équipe, je leur ai dit : « Quand j’aurai 35 ans, je boycotterai peut‐être les matches de 11 heures, je ferai forfait. » Jouer à 11 heures, c’est tellement tôt… Tu dois te réveiller à 6 heures 30 alors que si tu joues le soir, tu te lèves à 9 heures », a déclaré le Russe, sur la même ligne que son compatriote, Alexander Bublik.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 18:51