Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Jannik Sinner en quarts de finale de l’US Open, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur ce qui faisait de son adver­saire un joueur très diffi­cile à affronter.

« C’est dur. Je veux dire qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur au clas­se­ment, et il le mérite. C’est un joueur diffi­cile à affronter. Il sent bien le jeu. Il choisit souvent le bon coup au bon moment, et c’est là que j’aime jouer contre des joueurs comme lui, parce que c’est là que ça devient très serré, d’une certaine manière, où chaque point compte et puis sur la balle de break, vous essayez de penser à ce qu’il va faire et comment vous pouvez le contrer. »