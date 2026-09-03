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Daniil Medvedev sur Carlos Alcaraz : « Nous n’avons aucune idée de l’état de son poignet, ni de la façon dont son corps va réagir au fur et à mesure que le tournoi avance, mais il est sans aucun doute l’un des grands favoris pour le titre »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur du Français Hugo Gaston et de l’in­vité améri­cain Sebastian Gorzny, Daniil Medvedev s’est qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open sans concéder de set. 

En confé­rence de presse, le 8e joueur mondial s’est exprimé sur la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz conserve son titre à New‐York, alors que l’Espagnol revient d’une bles­sure au poignet droit et de plus de quatre mois d’absence. 

« Même si Novak a 39 ans, il a atteint les demi‐finales de Wimbledon et la finale de l’Open d’Australie, donc oui, il a perdu ici, mais ça peut arriver. Dès lors que des joueurs comme Carlos ou Novak sont dans le tableau, ce sont des favoris. Nous n’avons aucune idée de l’état du poignet de Carlos, ni de la façon dont son corps va réagir au fur et à mesure que le tournoi avance, mais il est sans aucun doute l’un des grands favoris pour le titre », a déclaré le Russe dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter que Daniil Medvedev, vain­queur de l’US 2021, affron­tera le Français Arthur Rinderknech (29e mondial) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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