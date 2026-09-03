Tombeur du Français Hugo Gaston et de l’in­vité améri­cain Sebastian Gorzny, Daniil Medvedev s’est qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open sans concéder de set.

En confé­rence de presse, le 8e joueur mondial s’est exprimé sur la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz conserve son titre à New‐York, alors que l’Espagnol revient d’une bles­sure au poignet droit et de plus de quatre mois d’absence.

« Même si Novak a 39 ans, il a atteint les demi‐finales de Wimbledon et la finale de l’Open d’Australie, donc oui, il a perdu ici, mais ça peut arriver. Dès lors que des joueurs comme Carlos ou Novak sont dans le tableau, ce sont des favoris. Nous n’avons aucune idée de l’état du poignet de Carlos, ni de la façon dont son corps va réagir au fur et à mesure que le tournoi avance, mais il est sans aucun doute l’un des grands favoris pour le titre », a déclaré le Russe dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter que Daniil Medvedev, vain­queur de l’US 2021, affron­tera le Français Arthur Rinderknech (29e mondial) pour une place en huitièmes de finale.