De passage en confé­rence de presse avant ses débuts à l’US Open où il affron­tera le Français Hugo Gaston au premier tour, Daniil Medvedev, qui traverse actuel­le­ment une période compli­quée, a été inter­rogée sur l’ab­sence de Jannik Sinner, forfait à cause d’une bles­sure au genou.

Et pour le Russe, le tableau est forcé­ment plus ouvert.

« Je pense que ça dépend. Si tu es Arthur Fils ou Sascha Zverev, par exemple : Arthur a remporté Cincinnati et il est en pleine confiance en ce moment, tandis que Sascha a disputé trois finales de Grand Chelem cette année. Ils pensent proba­ble­ment qu’ils ont plus de chances sans Jannik et peut‐être aussi parce que Carlos n’est pas encore à 100 %. Moi, je veux juste retrouver mon jeu et passer quelques tours. Je ne me fais pas d’illusions. Mais, d’une manière géné­rale, n’importe quel joueur qui réali­sera deux bonnes semaines aura plus de chances quand Jannik n’est pas là, car quand il est présent, c’est un défi énorme de le battre. Peu de joueurs y sont parvenus cette année. Donc, bien sûr, le tableau est plus ouvert qu’avant, mais il y a toujours des joueurs qui vont loin dans tous les tour­nois et qui vont essayer de gâcher les chances des autres. »