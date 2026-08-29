De passage en conférence de presse avant ses débuts à l’US Open où il affrontera le Français Hugo Gaston au premier tour, Daniil Medvedev, qui traverse actuellement une période compliquée, a été interrogée sur l’absence de Jannik Sinner, forfait à cause d’une blessure au genou.
Et pour le Russe, le tableau est forcément plus ouvert.
« Je pense que ça dépend. Si tu es Arthur Fils ou Sascha Zverev, par exemple : Arthur a remporté Cincinnati et il est en pleine confiance en ce moment, tandis que Sascha a disputé trois finales de Grand Chelem cette année. Ils pensent probablement qu’ils ont plus de chances sans Jannik et peut‐être aussi parce que Carlos n’est pas encore à 100 %. Moi, je veux juste retrouver mon jeu et passer quelques tours. Je ne me fais pas d’illusions. Mais, d’une manière générale, n’importe quel joueur qui réalisera deux bonnes semaines aura plus de chances quand Jannik n’est pas là, car quand il est présent, c’est un défi énorme de le battre. Peu de joueurs y sont parvenus cette année. Donc, bien sûr, le tableau est plus ouvert qu’avant, mais il y a toujours des joueurs qui vont loin dans tous les tournois et qui vont essayer de gâcher les chances des autres. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 12:40