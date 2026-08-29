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Daniil Medvedev sur le forfait de Jannik Sinner : « Si tu es Arthur Fils ou Alexander Zverev, tu penses proba­ble­ment que t’as plus de chances sans Jannik et peut‐être encore plus parce que Alcaraz n’est pas encore à 100 % »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse avant ses débuts à l’US Open où il affron­tera le Français Hugo Gaston au premier tour, Daniil Medvedev, qui traverse actuel­le­ment une période compli­quée, a été inter­rogée sur l’ab­sence de Jannik Sinner, forfait à cause d’une bles­sure au genou. 

Et pour le Russe, le tableau est forcé­ment plus ouvert. 

« Je pense que ça dépend. Si tu es Arthur Fils ou Sascha Zverev, par exemple : Arthur a remporté Cincinnati et il est en pleine confiance en ce moment, tandis que Sascha a disputé trois finales de Grand Chelem cette année. Ils pensent proba­ble­ment qu’ils ont plus de chances sans Jannik et peut‐être aussi parce que Carlos n’est pas encore à 100 %. Moi, je veux juste retrouver mon jeu et passer quelques tours. Je ne me fais pas d’illusions. Mais, d’une manière géné­rale, n’importe quel joueur qui réali­sera deux bonnes semaines aura plus de chances quand Jannik n’est pas là, car quand il est présent, c’est un défi énorme de le battre. Peu de joueurs y sont parvenus cette année. Donc, bien sûr, le tableau est plus ouvert qu’avant, mais il y a toujours des joueurs qui vont loin dans tous les tour­nois et qui vont essayer de gâcher les chances des autres. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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