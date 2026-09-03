Luciano Darderi, alias « Monsieur terre battue », ne se débrouille finalement pas si mal sur le ciment new‐yorkais. L’Italien s’est qualifié en début de soirée pour le troisième tour après avoir dominé Dalibor Svrcina, tombeur du Français Valentin Royer au premier tour.
En conférence de presse, Darderi n’a pas caché ses ambitions dans un tableau déjà marqué par plusieurs surprises. Selon lui, presque tous les joueurs encore en lice sont à sa portée. Tous, sauf un : Carlos Alcaraz, qui l’impressionne particulièrement malgré ses quatre mois d’absence.
« Pour moi, aujourd’hui, tout le monde est prenable, à l’exception d’Alcaraz. Je l’ai de nouveau vu dans une forme incroyable. Revenir comme ça après quatre mois… Je l’ai regardé jouer hier soir et il était fantastique.Donc, à part lui, qui n’est pas dans ma partie de tableau, tous les matchs peuvent se jouer. Il faut vraiment prendre les rencontres les unes après les autres, parce que, selon moi, on peut battre n’importe qui comme perdre contre n’importe qui.Il suffit de regarder les résultats de ces derniers jours pour comprendre le niveau du tennis actuel. Il y a beaucoup de hauts et de bas, et on a vu de nombreuses têtes de série perdre ou devoir aller jusqu’au cinquième set pour s’imposer. Cela montre à quel point le niveau est élevé aujourd’hui », a déclaré l’Italien.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 23:45