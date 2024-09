Co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi de Jannik Sinner, Darren Cahill a expliqué au micro d’ESPN sa réac­tion calme et mesurée après la balle de match de son joueur en finale de l’US Open dimanche.

« Ma réac­tion à la victoire de Sinner est celle d’un vieil homme très épuisé ! Dans l’équipe de Jannik, je ne suis pas l’en­traî­neur le plus impor­tant, qui est Simone Vagnozzi, mais je suis celui qui a le plus d’ex­pé­rience. Au cours des quatre derniers mois, il s’est passé beau­coup de choses au sein de l’équipe et beau­coup d’entre elles sont retom­bées sur mes épaules. J’ai essayé de faire en sorte que Jannik reste concentré sur nos objec­tifs. Je lui répé­tais sans cesse qu’il n’avait rien fait de mal et que, quoi qu’il arrive, il devait garder la tête haute, car il n’avait abso­lu­ment rien fait de mal. Nous avons réussi à traverser cette période, non sans stress. Ma réac­tion y est proba­ble­ment pour quelque chose. »