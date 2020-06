Actuellement chez lui en Australie, Darren Cahill a été interrogé par l’agence Reuters sur les mesures envisagées par l’USTA pour organiser l’US Open. Le coach de Simona Halep rejoint le clan de Novak Djokovic : « Les restrictions sont sévères. Elles sont incroyablement difficiles et chaque joueur aura son propre avis sur la façon dont cela fonctionnera pour lui. Je suis presque sûr que ça ne marchera pas pour Simona. Si vous êtes dans une équipe de baseball ou de football, vous avez au moins vos coéquipiers avec qui voyager, manger, s’entraîner. Le tennis est un peu différent car c’est un sport individuel. Pour Simona, il faut venir de Roumanie, il faut passer quatre semaines dans cet hôtel de New York et on ne peut amener qu’une seule personne. Normalement, tu as un physio, un sparring-partner, un ou deux entraîneur(s). En gros, il faut rester dans cette bulle avec une seule personne pendant trois ou quatre semaines et être professionnel pour être compétitif au plus haut niveau. Il y aura beaucoup de joueurs qui auront un problème avec ça, c’est évident. »

L’entraîneur de la Roumaine termine sur une note plus positive puisqu’il a conscience que les instances font tout pour permettre au circuit de reprendre : « Nous voulons tous nous remettre au travail, alors nous espérons que le circuit reprendra très bientôt. Je sais que les officiels de l’US Open font tout leur possible pour que ça se réalise. Beaucoup de choses changent en deux ou trois jours, sans parler dans six ou sept semaines. Avec le temps, je pense que beaucoup de restrictions vont commencer à diminuer. »