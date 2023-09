Battu en quatre sets par Tommy Paul au troi­sième tour de l’US Open (6−1, 6–0, 3–6, 6–3, en 2h21 de jeu), Alejandro Davidovich Fokina était extrê­me­ment déçu de sa perfor­mance. Au micro de la Movistar+, l’Espagnol a utilisé des mots forts.

« Physiquement et menta­le­ment, je vais bien, mais le match a été un désastre dès le début. Je n’ai pas beau­coup senti la balle et j’ai donné beau­coup de points gratuits. A la fin, quand vous donnez autant, c’est diffi­cile de revenir. Je ne sais pas pour­quoi j’ai si mal commencé, j’étais très confiant, j’ai peut‐être eu l’air petit dans ce stade, je n’ai aucune raison. À la fin, je frap­pais mieux la balle, mais j’étais très pressé, très anxieux. Ce n’était pas mon jour, mais je ne pars pas avec un mauvais senti­ment, c’était ma première expé­rience sur le court Arthur Ashe et le bilan du tournoi est positif »