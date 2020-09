Alejandro Davidovich continue son petit bout de chemin à l’US Open. Au 2ème tour, il a écarté en quatre sets Hubert Hurkacz.

Pour arriver à ce niveau, le joueur de 21 ans, au style atypique et spécialiste du service à la cuillère, s’est entrainé avec sérieux, à Marbella, avec…Novak Djokovic. Forcément, cela aide.

« Ce fut une très bonne expérience, il a rendu les choses très confortables pour moi et ça a été formidable de m’entraîner avec lui. Passer deux heures à frapper chaque balle au maximum et s’entraîner dur, mettre chaque balle là où elle devrait aller, m’a beaucoup aidé à m’améliorer et m’a bien servi pour voir où je me situais par rapport aux meilleurs. Après l’avoir rencontré, je peux dire que c’est une personne formidable », a assuré Alejandro en conférence de presse.