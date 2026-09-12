Les images sont glaçantes.
Sur Instagram, la joueuse ukrainienne Dayana Yastremska a partagé des images des dégâts causés par une frappe russe à Odessa, accompagnées d’un message directement adressé à la WTA et à l’ITF.
« Un missile russe a détruit notre appartement à Odessa. La seule chose qui a survécu était une serviette de Roland‐Garros. La WTA, l’ITF, regardez, c’est ce que signifie vraiment votre neutralité », a écrit celle qui occupe actuellement la 113e place mondiale.
Un témoignage particulièrement fort, qui illustre une nouvelle fois les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine…
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 16:51