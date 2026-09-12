Les images sont glaçantes.

Sur Instagram, la joueuse ukrai­nienne Dayana Yastremska a partagé des images des dégâts causés par une frappe russe à Odessa, accom­pa­gnées d’un message direc­te­ment adressé à la WTA et à l’ITF.

« Un missile russe a détruit notre appar­te­ment à Odessa. La seule chose qui a survécu était une serviette de Roland‐Garros. La WTA, l’ITF, regardez, c’est ce que signifie vrai­ment votre neutra­lité », a écrit celle qui occupe actuel­le­ment la 113e place mondiale.

Un témoi­gnage parti­cu­liè­re­ment fort, qui illustre une nouvelle fois les consé­quences drama­tiques de la guerre en Ukraine…