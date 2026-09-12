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Dayana Yastremska, 113e mondiale : « Un missile russe a détruit notre appar­te­ment, et la seule qui a survécu est une serviette de Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Les images sont glaçantes.

Sur Instagram, la joueuse ukrai­nienne Dayana Yastremska a partagé des images des dégâts causés par une frappe russe à Odessa, accom­pa­gnées d’un message direc­te­ment adressé à la WTA et à l’ITF.

« Un missile russe a détruit notre appar­te­ment à Odessa. La seule chose qui a survécu était une serviette de Roland‐Garros. La WTA, l’ITF, regardez, c’est ce que signifie vrai­ment votre neutra­lité », a écrit celle qui occupe actuel­le­ment la 113e place mondiale. 

Un témoi­gnage parti­cu­liè­re­ment fort, qui illustre une nouvelle fois les consé­quences drama­tiques de la guerre en Ukraine…

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 16:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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