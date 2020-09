L’Australien qui est un travailleur plein d’humilité, ce qui n’est pas le cas de tous ses collègues du pays du kangourou, a pu mesurer la distance qui sépare un très bon joueur de l’élite avec les cadors.

Dominé par un Dominic Thiem puissant et régulier, Alex veut continuer surtout à progresser : « J’ai six ans de différence avec Thiem et sur le court cela se voit tant physiquement que techniquement. Je dois me servir de son exemple. Je veux continuer à progresser. Je dois continuer à m’améliorer. Je ne peux me contenter de là où je suis aujourd’hui. J’aimerai appuyer sur un bouton et commencer à gagner des tournois du Grand Chelem mais ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. C’est un long chemin. Il faut apprendre encore et encore. C’est la seule chance d’avoir une chance de pouvoir espérer y arriver »