Alex De Minaur (21 ans) a atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa jeune carrière en dominant en trois sets Vasek Pospisil.

« Je suis évidemment très content. En fin de compte, c’est là que je veux être, et c’est là où je crois vraiment que j’appartiens. Je suis content d’être enfin à ce stade », a affirmé l’Australien en conférence de presse.

Alex aime dicter l’échange et faire courir ses adversaires : « Si je pouvais définitivement expulser les gens du terrain, alors croyez-moi, je préférerais le faire. Cette course à pied devient fatigante, c’est sûr (souriant). »

Le 28ème mondial se positionne également en combattant hors pair.

« Je dois gérer ce que Dieu m’a donné. Il ne m’a pas donné le meilleur physique, je ne suis pas aussi fort ni aussi grand que les autres, donc je dois trouver des moyens de gagner. C’est comme ça que je gagne. Bien sûr, je suis fier et je veux que cela soit connu, je veux que ce soit ma marque de tennis. Et je veux que les gens dans les vestiaires sachent que s’ils veulent me battre, ils vont devoir passer par moi. »