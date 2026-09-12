Opposé à Alexander Zverev dans le dernier carré de l’US Open, Karen Khachanov s’est logiquement incliné contre son adversaire du jour (6−3, 7–6, 7–6). Si le Russe a eu l’opportunité de pousser l’Allemand dans une quatrième manche, les trop grandes prises de risque dans le tie‐break du champion de Paris Bercy 2018 lui ont été fatales.
Plus que le scénario du match, un élément a retenu l’attention des observateurs. Zverev a souvent habitué les observateurs à faire rebondir pendant de longues secondes la balle avant de servir, mais il a cette fois‐ci flirté avec les limites du temps réglementaire.
La situation n’a pas échappé à l’arbitre de chaise de la rencontre Damien Dumusois. Dans le tie‐break du deuxième set, le Français n’a pas hésité à mettre un avertissement au numéro deux mondial qui prenait trop de temps sur sa mise en jeu.
Invité à s’exprimer sur ce sujet, Khachanov a effectivement concédé que les longs rituels au service du champion de Roland‐Garros 2026 sont très déstabilisants, tout en ne cherchant pas d’excuses à sa défaite.
« Quant à la façon dont il fait rebondir la balle avant de servir, cela ne me dérange évidemment pas que moi. Beaucoup de joueurs trouvent cela gênant, car cela prend énormément de temps. On ne sait pas exactement quand se préparer au service. On est prêt, et tout à coup, il fait rebondir la balle encore douze fois. Il faut alors refaire le pas de côté et se préparer à nouveau. Et cela se produit pratiquement à chaque point. Au final, si cela reste dans les limites du règlement et qu’il respecte le temps imparti entre les points, je ne peux rien lui reprocher puisqu’il respecte les règles. S’il dépasse le temps imparti, il reçoit un avertissement. Je ne suis pas le genre de joueur à demander à l’arbitre de chaise de surveiller ça. Je n’aime pas le faire et je n’aime pas non plus quand mes adversaires le font », a indiqué le 50e joueur mondial, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 10:10