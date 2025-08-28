AccueilUS OpenDéjà éliminé, Holger Rune préfère parler de son adversaire : "Je trouve...
US Open

Déjà éliminé, Holger Rune préfère parler de son adver­saire : « Je trouve cela fou de jouer de cette manière et de réussir sur le long terme »

Les semaines passent et se ressemblent pour Holger Rune. 

Deux mois après sa défaite dès le premier tour de Wimbledon face à Nicolas Jarry, le Danois a pris la porte dès le deuxième de l’US Open cette nuit, encore battu en cinq sets, cette fois par l’Allemand Jan Lennard Struff : 7–6(5), 2–6, 6–3, 4–6, 5–7, en 3h30 de jeu. 

Interrogé par le site Ekstrabladet à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 11e joueur mondial a une nouvelle fois préféré s’at­tarder sur la réus­site de son adver­saire plutôt que sur son propre niveau de jeu. 

« Il a joué sans crainte et a frappé les lignes le plus souvent, il était donc diffi­cile pour moi d’en faire plus. Il est allé cher­cher ses coups et a réussi, alors je lui tire mon chapeau. Je pense qu’il est très risqué de jouer de cette manière, et peu de joueurs tentent de jouer leurs coups à ce point. Je trouve cela fou de jouer de manière aussi risquée et de réussir sur le long terme. J’avais un bon feeling avant le cinquième set. Je pense avoir joué soli­de­ment, sans être ni trop bon ni trop mauvais, mais il a été coura­geux et a donné le meilleur de lui‐même dans les moments cruciaux. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 13:33

