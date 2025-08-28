Les semaines passent et se ressemblent pour Holger Rune.
Deux mois après sa défaite dès le premier tour de Wimbledon face à Nicolas Jarry, le Danois a pris la porte dès le deuxième de l’US Open cette nuit, encore battu en cinq sets, cette fois par l’Allemand Jan Lennard Struff : 7–6(5), 2–6, 6–3, 4–6, 5–7, en 3h30 de jeu.
Interrogé par le site Ekstrabladet à l’issue de la rencontre, l’actuel 11e joueur mondial a une nouvelle fois préféré s’attarder sur la réussite de son adversaire plutôt que sur son propre niveau de jeu.
« Il a joué sans crainte et a frappé les lignes le plus souvent, il était donc difficile pour moi d’en faire plus. Il est allé chercher ses coups et a réussi, alors je lui tire mon chapeau. Je pense qu’il est très risqué de jouer de cette manière, et peu de joueurs tentent de jouer leurs coups à ce point. Je trouve cela fou de jouer de manière aussi risquée et de réussir sur le long terme. J’avais un bon feeling avant le cinquième set. Je pense avoir joué solidement, sans être ni trop bon ni trop mauvais, mais il a été courageux et a donné le meilleur de lui‐même dans les moments cruciaux. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 13:33