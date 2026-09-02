Andrey Rublev est incorrigible.

Connu pour son carac­tère volca­nique sur le court et sa tendance à l’auto‐destruction, le Russe a frôlé la catas­trophe lors de sa défaite face à l’Espagnol Daniel Merida au deuxième tour de l’US Open (6−7, 6–2, 6–4, 6–4).

Passablement énervé lors d’un chan­ge­ment de coté, l’ac­tuel 24e joueur mondial, toujours en proie à ses démons, a bien failli s’ébor­gner après avoir balancé sa raquette à ses pieds.

Plus de peur que de mal donc mais rien de bien rassu­rant pour celui qui chutera encore au moins d’une place au clas­se­ment à l’issue du tournoi.