Andrey Rublev est incorrigible.
Connu pour son caractère volcanique sur le court et sa tendance à l’auto‐destruction, le Russe a frôlé la catastrophe lors de sa défaite face à l’Espagnol Daniel Merida au deuxième tour de l’US Open (6−7, 6–2, 6–4, 6–4).
Passablement énervé lors d’un changement de coté, l’actuel 24e joueur mondial, toujours en proie à ses démons, a bien failli s’éborgner après avoir balancé sa raquette à ses pieds.
😭😭😭 pic.twitter.com/4ryOmTcE65— til polarity’s end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) September 2, 2026
Plus de peur que de mal donc mais rien de bien rassurant pour celui qui chutera encore au moins d’une place au classement à l’issue du tournoi.
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 20:55