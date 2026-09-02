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Déjà éliminé, Rublev manque de se blesser gravement

Par
Thomas S
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Andrey Rublev est incorrigible. 

Connu pour son carac­tère volca­nique sur le court et sa tendance à l’auto‐destruction, le Russe a frôlé la catas­trophe lors de sa défaite face à l’Espagnol Daniel Merida au deuxième tour de l’US Open (6−7, 6–2, 6–4, 6–4).

Passablement énervé lors d’un chan­ge­ment de coté, l’ac­tuel 24e joueur mondial, toujours en proie à ses démons, a bien failli s’ébor­gner après avoir balancé sa raquette à ses pieds. 

Plus de peur que de mal donc mais rien de bien rassu­rant pour celui qui chutera encore au moins d’une place au clas­se­ment à l’issue du tournoi. 

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 20:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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