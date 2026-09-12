Champion de l’US Open en 2009, Juan Martin Del Potro s’est forgé une belle réputation sur le continent américain. Retraité des courts depuis décembre 2024, après un match d’exhibition contre Novak Djokovic à Buenos Aires, l’ancien numéro trois mondial reste un acteur important du circuit.
Le temps de la quinzaine à Flushing Meadows, l’Argentin apporte son expertise sur le plateau d’ESPN Amérique latine. À cette occasion, la « tour de Tandil » a accordé un entretien à nos confrères de Clay Tenis. Invité à imaginer s’il aurait pu rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans la conquête des Grand Chelems, le vice champion olympique de Rio a préféré botter en touche, tout en louant les qualités athlétiques de ses cadets.
« Je ne sais pas… Ils sont très jeunes et possèdent une puissance incroyable. Je pense qu’il vaut mieux rester de ce côté‐ci, à commenter leurs matchs et à apprécier leur tennis, car ce à quoi j’assiste, c’est une prouesse physique impressionnante. À ce niveau‐là, le corps souffre énormément. Et bien sûr, cela laisse des traces : à la fin de la journée, une fois le tennis terminé, on ressent des douleurs qui ne sont pas agréables. Alors je préfère rester de ce côté‐ci ».
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 09:33