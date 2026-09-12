Champion de l’US Open en 2009, Juan Martin Del Potro s’est forgé une belle répu­ta­tion sur le conti­nent améri­cain. Retraité des courts depuis décembre 2024, après un match d’ex­hi­bi­tion contre Novak Djokovic à Buenos Aires, l’an­cien numéro trois mondial reste un acteur impor­tant du circuit.

Le temps de la quin­zaine à Flushing Meadows, l’Argentin apporte son exper­tise sur le plateau d’ESPN Amérique latine. À cette occa­sion, la « tour de Tandil » a accordé un entre­tien à nos confrères de Clay Tenis. Invité à imaginer s’il aurait pu riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans la conquête des Grand Chelems, le vice cham­pion olym­pique de Rio a préféré botter en touche, tout en louant les qualités athlé­tiques de ses cadets.

« Je ne sais pas… Ils sont très jeunes et possèdent une puis­sance incroyable. Je pense qu’il vaut mieux rester de ce côté‐ci, à commenter leurs matchs et à appré­cier leur tennis, car ce à quoi j’assiste, c’est une prouesse physique impres­sion­nante. À ce niveau‐là, le corps souffre énor­mé­ment. Et bien sûr, cela laisse des traces : à la fin de la journée, une fois le tennis terminé, on ressent des douleurs qui ne sont pas agréables. Alors je préfère rester de ce côté‐ci ».