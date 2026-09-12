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Del Potro : « Est‐ce que je pour­rais riva­liser avec Alcaraz et Sinner ? Ils sont très jeunes et possèdent une puis­sance incroyable. Ce à quoi j’assiste, c’est une prouesse physique impres­sion­nante. Je pense qu’il vaut mieux rester à commenter leurs matchs »

Par
Jean Muller
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Champion de l’US Open en 2009, Juan Martin Del Potro s’est forgé une belle répu­ta­tion sur le conti­nent améri­cain. Retraité des courts depuis décembre 2024, après un match d’ex­hi­bi­tion contre Novak Djokovic à Buenos Aires, l’an­cien numéro trois mondial reste un acteur impor­tant du circuit. 

Le temps de la quin­zaine à Flushing Meadows, l’Argentin apporte son exper­tise sur le plateau d’ESPN Amérique latine. À cette occa­sion, la « tour de Tandil » a accordé un entre­tien à nos confrères de Clay Tenis. Invité à imaginer s’il aurait pu riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans la conquête des Grand Chelems, le vice cham­pion olym­pique de Rio a préféré botter en touche, tout en louant les qualités athlé­tiques de ses cadets.

« Je ne sais pas… Ils sont très jeunes et possèdent une puis­sance incroyable. Je pense qu’il vaut mieux rester de ce côté‐ci, à commenter leurs matchs et à appré­cier leur tennis, car ce à quoi j’assiste, c’est une prouesse physique impres­sion­nante. À ce niveau‐là, le corps souffre énor­mé­ment. Et bien sûr, cela laisse des traces : à la fin de la journée, une fois le tennis terminé, on ressent des douleurs qui ne sont pas agréables. Alors je préfère rester de ce côté‐ci ».

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 09:33

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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