Juan Martin Del Potro était de retour sur les instal­la­tions de l’US Open ce mardi. Toujours déter­miné à revenir au plus haut niveau et même réin­té­grer le top 10 mondial, l’Argentin a été ques­tionné sur son favori pour la victoire finale. Et sans surprise, Delpo a un petit penchant pour le Serbe.

« Je vois des gars plus âgés jouer agres­si­ve­ment. Ils servent bien, puis utilisent leur coup droit et les points durent peu de temps. De mon point de vue, celui qui joue intel­li­gem­ment a une chance de gagner le tournoi. C’est la raison pour laquelle Novak est toujours là. Il a de l’ex­pé­rience, il a des coups forts et il est souvent très intel­li­gent sur le court. Mais les autres gars sont aussi très forts. »