S’il semblait clai­re­ment avoir fait ses adieux au tennis lors de son dernier match à Buenos Aires contre son compa­triote Federico Delbonis, en février dernier, Juan Martin Del Potro n’a jamais annoncé offi­ciel­le­ment sa retraite. Et pour cause, l’Argentin a l’in­ten­tion de faire un énième retour sur le circuit, à condi­tion de trouver un trai­te­ment effi­cace pour son genou.

Présent en tribunes à Flushing Meadows pour observer le match de l’année entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le vain­queur de l’US Open 2009 a fait de grosses révé­la­tions à ESPN.

« Je continue à essayer des trai­te­ments pour améliorer mon genou. Si j’y parviens, j’ai­me­rais revenir sur le circuit et les orga­ni­sa­teurs du tournoi ont proposé que je fasse mes adieux ici l’année prochaine. La prio­rité est de vivre sans douleur, je suis toujours à la recherche du bon trai­te­ment et la fenêtre pour reprendre la compé­ti­tion sera ouverte. Je me sens toujours comme un joueur de tennis, quand je les vois concourir, je me dis que je devrais être là. Je ne me consi­dère pas comme un ex‐joueur », a annoncé celui qui fêtera bientôt ses 34 ans.