Denis Shapovalov fait passer un message avant d’af­fronter Jannik Sinner au 3e tour : « Mon nom ne fait plus aussi peur qu’à l’époque où j’étais 10e mondial, mais je suis en grande forme »

Thomas S
Thomas S

-

Qualifié sans vrai­ment convaincre pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire compli­quée face au Français, Valentin Royer (7−6, 3–6, 7–6, 6–3, en 3h40 de jeu), Denis Shapovalov a affiché une certaine confiance en confé­rence de presse avant d’af­fronter le tenant du titre, Jannik Sinner, contre qui il a gagné leur unique duel, au premier tour de l’Open d’Australie 2021.

« Il ne me donnera pas grand‐chose, alors je vais devoir prendre ce que je peux de lui et profiter de mes oppor­tu­nités. J’essaierai d’être agressif et de ne pas le laisser trop dominer. Beaucoup de nouveaux joueurs arrivent, et mon nom ne me fait plus aussi peur qu’à l’époque où j’étais 10e mondial, mais je suis en pleine forme. J’ai remporté deux titres en 2025 (Dallas et Los Cabos) et je joue un excellent tennis. J’ai une belle oppor­tu­nité d’af­fronter Jannik. Donc j’ai hâte d’y être. »

29 août 2025

