Qualifié sans vraiment convaincre pour le troisième tour de l’US Open après une victoire compliquée face au Français, Valentin Royer (7−6, 3–6, 7–6, 6–3, en 3h40 de jeu), Denis Shapovalov a affiché une certaine confiance en conférence de presse avant d’affronter le tenant du titre, Jannik Sinner, contre qui il a gagné leur unique duel, au premier tour de l’Open d’Australie 2021.
« Il ne me donnera pas grand‐chose, alors je vais devoir prendre ce que je peux de lui et profiter de mes opportunités. J’essaierai d’être agressif et de ne pas le laisser trop dominer. Beaucoup de nouveaux joueurs arrivent, et mon nom ne me fait plus aussi peur qu’à l’époque où j’étais 10e mondial, mais je suis en pleine forme. J’ai remporté deux titres en 2025 (Dallas et Los Cabos) et je joue un excellent tennis. J’ai une belle opportunité d’affronter Jannik. Donc j’ai hâte d’y être. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 14:35