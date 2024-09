Habituée au circuit secon­daire et aux prize money modestes, Jessica Ponchet, battue au troi­sième tour de l’US Open par Caroline Wozniacki ce samedi, va pouvoir se consoler avec son plus gros gain en carrière.

En effet, la Française, actuelle 143e mondiale et issue des quali­fi­ca­tions, va repartir de New‐York avec un chèque de 215 000 dollars (soit environ 195 000 euros). Un énorme coup de pouce la suite de la saison et de sa carrière.

« 215 000 $ quand même ! Effectivement, c’est mon plus gros cachet en carrière ! J’ai choisi le bon tournoi pour bien jouer. Financièrement, ça va changer énor­mé­ment de choses, je ne vais plus avoir de ques­tions à me poser sur les dépla­ce­ments et si je peux partir avec mon prépa­ra­teur physique par exemple. Ça va être un gros plus. Je me posais des ques­tions sur la tournée asia­tique parce qu’il n’y a pas tant de tour­nois jusqu’à la fin d’année et j’avais peur de ne pas rentrer en étant 140 (elle va être proche du top 100). Je n’ai pas de points à défendre donc je savais que ça allait sûre­ment m’aider à y aller, main­te­nant c’est assuré, je sais que je peux y aller tran­quille­ment », a déclaré Jessica à nos confrères de L’Équipe.