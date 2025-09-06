AccueilUS OpenDerrière Sinner et Alcaraz, c'est le désert, attention à l'ennui…
On ne va pas bouder notre plaisir mais si cela se répète conti­nuel­le­ment avec une telle faci­lité, notre enthou­siasme risque de retomber. 

Si Sinner et Alcaraz ne sont pas respon­sables, c’est bien la concur­rence qui ne suit pas sachant que le cas Djokovic est un cas à part. 

Rune, Zverev, et compa­gnie n’ont ni les armes, ni le mental pour parvenir à aller cher­cher les deux ténors que ce soit dans un format court ou long et cela peut devenir un vrai souci car une disci­pline se nourrit avant tout de duels et de vraie adversité. 

Alors vous me direz que cela avait été le cas aussi au début avec la période Federer‐Nadal avant que Djokovic vienne se mêler à la « danse » accom­pagné de temps en temps par Stan et Andy. 

La ques­tion légi­time que l’on peut donc se poser actuel­le­ment, c’est qui seront les Stan, Andy de demain ? Personne n’a la réponse pour l’instant…

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 11:11

