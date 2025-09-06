On ne va pas bouder notre plaisir mais si cela se répète continuellement avec une telle facilité, notre enthousiasme risque de retomber.
Si Sinner et Alcaraz ne sont pas responsables, c’est bien la concurrence qui ne suit pas sachant que le cas Djokovic est un cas à part.
Rune, Zverev, et compagnie n’ont ni les armes, ni le mental pour parvenir à aller chercher les deux ténors que ce soit dans un format court ou long et cela peut devenir un vrai souci car une discipline se nourrit avant tout de duels et de vraie adversité.
Alors vous me direz que cela avait été le cas aussi au début avec la période Federer‐Nadal avant que Djokovic vienne se mêler à la « danse » accompagné de temps en temps par Stan et Andy.
La question légitime que l’on peut donc se poser actuellement, c’est qui seront les Stan, Andy de demain ? Personne n’a la réponse pour l’instant…
