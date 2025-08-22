Malgré de nombreuses critiques, dont la plus récente de Tim Henman, le tournoi de double mixte de l’US Open semble avoir rencontré un véri­table succès.

Fans break records at the 2025 US Open Mixed Doubles Championship pic.twitter.com/uywJmFB28N — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

En effet, plus de 78 000 spec­ta­teurs ont été recensés dans l’en­ceinte de l’US Open au cours de ces deux jours de compétition.

Un véri­table record pour la discipline.

Ce record envoie un pied de nez aux nombreux réfrac­taires de ce cette nouvelle version, tout en offrant aux fans et aux télé­spec­ta­teurs un moment fort avant le début des tableaux de simple ce dimanche.