Henri Dupont
Par Henri Dupont

Malgré de nombreuses critiques, dont la plus récente de Tim Henman, le tournoi de double mixte de l’US Open semble avoir rencontré un véri­table succès.

En effet, plus de 78 000 spec­ta­teurs ont été recensés dans l’en­ceinte de l’US Open au cours de ces deux jours de compétition.

Un véri­table record pour la discipline.

Ce record envoie un pied de nez aux nombreux réfrac­taires de ce cette nouvelle version, tout en offrant aux fans et aux télé­spec­ta­teurs un moment fort avant le début des tableaux de simple ce dimanche.

Publié le vendredi 22 août 2025 à 11:50

