Malgré de nombreuses critiques, dont la plus récente de Tim Henman, le tournoi de double mixte de l’US Open semble avoir rencontré un véritable succès.
En effet, plus de 78 000 spectateurs ont été recensés dans l’enceinte de l’US Open au cours de ces deux jours de compétition.
Un véritable record pour la discipline.
Ce record envoie un pied de nez aux nombreux réfractaires de ce cette nouvelle version, tout en offrant aux fans et aux téléspectateurs un moment fort avant le début des tableaux de simple ce dimanche.
