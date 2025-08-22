On avait quitté Jannik lors de sa finale perdue sur abandon contre Carlos Alcaraz à Cincinnati.
Cette défaite avait été suivie de son forfait au tournoi de double mixte, remporté par deux de ses compatriotes.
Cependant, Jannik est arrivé à New York et s’entraîne sur le court avant son premier tour.
Il semble aller mieux, dynamique et tout sourire, acclamé par la foule venue en nombre le soutenir lors de son entraînement.
On retrouvera l’Italien pour son premier tour contre le Tchèque Vit Kopriva, 87ᵉ joueur mondial.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 12:45