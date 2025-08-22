On avait quitté Jannik lors de sa finale perdue sur abandon contre Carlos Alcaraz à Cincinnati.

Cette défaite avait été suivie de son forfait au tournoi de double mixte, remporté par deux de ses compatriotes.

Cependant, Jannik est arrivé à New York et s’entraîne sur le court avant son premier tour.

Jannik Sinner tout sourire à l’entraînement 😁🇺🇸



Le numéro 1 mondial peut‐il devenir le premier joueur depuis Roger Federer (2008) à défendre son titre à Flushing Meadows ?



pic.twitter.com/eP91ozQ6oh — SinnerFrance (@SinnerFrance) August 22, 2025

Il semble aller mieux, dyna­mique et tout sourire, acclamé par la foule venue en nombre le soutenir lors de son entraînement.

On retrou­vera l’Italien pour son premier tour contre le Tchèque Vit Kopriva, 87ᵉ joueur mondial.