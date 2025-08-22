AccueilUS OpenDes nouvelles de Sinner cinq jours après son abandon contre Alcaraz
Des nouvelles de Sinner cinq jours après son abandon contre Alcaraz

On avait quitté Jannik lors de sa finale perdue sur abandon contre Carlos Alcaraz à Cincinnati.

Cette défaite avait été suivie de son forfait au tournoi de double mixte, remporté par deux de ses compatriotes.

Cependant, Jannik est arrivé à New York et s’entraîne sur le court avant son premier tour.

Il semble aller mieux, dyna­mique et tout sourire, acclamé par la foule venue en nombre le soutenir lors de son entraînement.

On retrou­vera l’Italien pour son premier tour contre le Tchèque Vit Kopriva, 87ᵉ joueur mondial.

