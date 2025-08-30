AccueilUS OpenDiane Parry, éliminée au 3e tour : "Je ne regarde pas le...
US OpenFrance

Diane Parry, éliminée au 3e tour : « Je ne regarde pas le clas­se­ment, j’ai un clas­se­ment pourri »

Thomas S
Par Thomas S

-

599
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Dernière joueuse fran­çaise en lice dans le tableau féminin, Diane Parry ne verra malheu­reu­se­ment pas la deuxième semaine de l’US Open. Battue par l’Ukrainienne, Marta Kostyuk (3−6, 6–4, 6–2), l’ac­tuelle 107e joueuse mondiale a fait part de sa décep­tion chez nos confrères de L’Équipe.

« C’est toujours mieux que de faire premier tour mais il y a encore beau­coup de choses à améliorer qui sont flagrantes pour moi. C’est ce qui est encore plus frus­trant parce que, malgré tout, j’ar­rive quand même à accro­cher ces filles‐là. Il faut conti­nuer à bosser encore plus, service/retour, c’est le plus impor­tant. Si je me mets en diffi­culté dès mon service et qu’au retour je fais des fautes un peu faciles, ça me complique la tâche », a‑t‐elle déclaré avant d’ajouter. « Je ne regarde pas le clas­se­ment, j’ai un clas­se­ment pourri. J’ai été mieux et j’as­pire à être mieux que ça. C’est frus­trant de stagner depuis des mois. »

Publié le samedi 30 août 2025 à 23:58

Article précédent
Jannik Sinner, après s’être fait un peu peur face à Denis Shapovalov : « C’était un match très très difficile »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.