Dernière joueuse fran­çaise en lice dans le tableau féminin, Diane Parry ne verra malheu­reu­se­ment pas la deuxième semaine de l’US Open. Battue par l’Ukrainienne, Marta Kostyuk (3−6, 6–4, 6–2), l’ac­tuelle 107e joueuse mondiale a fait part de sa décep­tion chez nos confrères de L’Équipe.

« C’est toujours mieux que de faire premier tour mais il y a encore beau­coup de choses à améliorer qui sont flagrantes pour moi. C’est ce qui est encore plus frus­trant parce que, malgré tout, j’ar­rive quand même à accro­cher ces filles‐là. Il faut conti­nuer à bosser encore plus, service/retour, c’est le plus impor­tant. Si je me mets en diffi­culté dès mon service et qu’au retour je fais des fautes un peu faciles, ça me complique la tâche », a‑t‐elle déclaré avant d’ajouter. « Je ne regarde pas le clas­se­ment, j’ai un clas­se­ment pourri. J’ai été mieux et j’as­pire à être mieux que ça. C’est frus­trant de stagner depuis des mois. »