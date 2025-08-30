Dernière joueuse française en lice dans le tableau féminin, Diane Parry ne verra malheureusement pas la deuxième semaine de l’US Open. Battue par l’Ukrainienne, Marta Kostyuk (3−6, 6–4, 6–2), l’actuelle 107e joueuse mondiale a fait part de sa déception chez nos confrères de L’Équipe.
« C’est toujours mieux que de faire premier tour mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer qui sont flagrantes pour moi. C’est ce qui est encore plus frustrant parce que, malgré tout, j’arrive quand même à accrocher ces filles‐là. Il faut continuer à bosser encore plus, service/retour, c’est le plus important. Si je me mets en difficulté dès mon service et qu’au retour je fais des fautes un peu faciles, ça me complique la tâche », a‑t‐elle déclaré avant d’ajouter. « Je ne regarde pas le classement, j’ai un classement pourri. J’ai été mieux et j’aspire à être mieux que ça. C’est frustrant de stagner depuis des mois. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 23:58