Diane a eu chaud face à la Mexicaine Renata Zarazúa. La Parisienne qui s’est quali­fiée pour le 3ème tour a vécu un duel assez « tonique » (6−2, 2–6, 7–6), les tribunes étant envahis de mexi­cains. Autant dire que l’am­biance était un peu « hostile », ce qui n’a pas dérangé la trico­lore, bien au contraire.

« C’était un petit court, mais ils ont été bruyants, on va dire (sourire). Je m’y atten­dais, j’étais préparée à ça, mais je ne pensais pas que ce serait si bruyant, quand même. Après, ils sont quand même restés fair‐play. C’est normal d’en­cou­rager la seule Mexicaine. Apparemment, ils sont nombreux ici. Tant mieux pour elle et je ne l’ai pas mal vécu, c’est plutôt une ambiance sympa. C’est mieux que de jouer devant des gradins vides » a commenté Diane chez nos confrères de l’Equipe.