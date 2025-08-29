Diane a eu chaud face à la Mexicaine Renata Zarazúa. La Parisienne qui s’est qualifiée pour le 3ème tour a vécu un duel assez « tonique » (6−2, 2–6, 7–6), les tribunes étant envahis de mexicains. Autant dire que l’ambiance était un peu « hostile », ce qui n’a pas dérangé la tricolore, bien au contraire.
« C’était un petit court, mais ils ont été bruyants, on va dire (sourire). Je m’y attendais, j’étais préparée à ça, mais je ne pensais pas que ce serait si bruyant, quand même. Après, ils sont quand même restés fair‐play. C’est normal d’encourager la seule Mexicaine. Apparemment, ils sont nombreux ici. Tant mieux pour elle et je ne l’ai pas mal vécu, c’est plutôt une ambiance sympa. C’est mieux que de jouer devant des gradins vides » a commenté Diane chez nos confrères de l’Equipe.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 11:50