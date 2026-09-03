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Diane Parry sur Gaël Monfils : « Pour m’être vache­ment rappro­chée de lui ces dernières années, ce qu’il fait est assez incroyable »

Par
Thomas S
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

À 40 ans et à quelques semaines de la retraite, Gaël Monfils continue de nous régaler. 

Qualifié pour le deuxième tour de l’US Open après avoir « roulé » sur le jeune para­guayen, Daniel Vallejo, malgré la perte du premier set (2−6, 6–1, 6–2, 6–0), le Parisien ne cesse d’im­pres­sionner les fans, les obser­va­teurs et même ses proches par son envie et sa faculté de faire le spectacle. 

À ce propos, Diane Parry, inter­rogée par le journal L’Équipe, a tenu à rendre un bel hommage à son aîné. 

« Pour m’être vache­ment rappro­chée de lui ces dernières années, ce qu’il fait est assez incroyable. Il a 40 ans, on dirait qu’il en a 25. Il court encore partout comme un fou. Il donne encore un spec­tacle excep­tionnel à chaque fois qu’il met un pied sur un terrain. Je vais être triste de ne plus voir ça. En tout cas, j’ai pris encore beau­coup de plaisir à le voir jouer hier (mardi). »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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