À 40 ans et à quelques semaines de la retraite, Gaël Monfils continue de nous régaler.

Qualifié pour le deuxième tour de l’US Open après avoir « roulé » sur le jeune para­guayen, Daniel Vallejo, malgré la perte du premier set (2−6, 6–1, 6–2, 6–0), le Parisien ne cesse d’im­pres­sionner les fans, les obser­va­teurs et même ses proches par son envie et sa faculté de faire le spectacle.

À ce propos, Diane Parry, inter­rogée par le journal L’Équipe, a tenu à rendre un bel hommage à son aîné.

« Pour m’être vache­ment rappro­chée de lui ces dernières années, ce qu’il fait est assez incroyable. Il a 40 ans, on dirait qu’il en a 25. Il court encore partout comme un fou. Il donne encore un spec­tacle excep­tionnel à chaque fois qu’il met un pied sur un terrain. Je vais être triste de ne plus voir ça. En tout cas, j’ai pris encore beau­coup de plaisir à le voir jouer hier (mardi). »