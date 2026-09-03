À 40 ans et à quelques semaines de la retraite, Gaël Monfils continue de nous régaler.
Qualifié pour le deuxième tour de l’US Open après avoir « roulé » sur le jeune paraguayen, Daniel Vallejo, malgré la perte du premier set (2−6, 6–1, 6–2, 6–0), le Parisien ne cesse d’impressionner les fans, les observateurs et même ses proches par son envie et sa faculté de faire le spectacle.
À ce propos, Diane Parry, interrogée par le journal L’Équipe, a tenu à rendre un bel hommage à son aîné.
« Pour m’être vachement rapprochée de lui ces dernières années, ce qu’il fait est assez incroyable. Il a 40 ans, on dirait qu’il en a 25. Il court encore partout comme un fou. Il donne encore un spectacle exceptionnel à chaque fois qu’il met un pied sur un terrain. Je vais être triste de ne plus voir ça. En tout cas, j’ai pris encore beaucoup de plaisir à le voir jouer hier (mardi). »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 15:45