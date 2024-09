De retour en quarts de finale de Grand Chelem grâce à sa victoire en cinq sets contre Andrey Rublev à l’US Open dimanche, Grigor Dimitrov a été inter­rogé en confé­rence de presse sur l’évo­lu­tion du tennis. Sur le circuit depuis quinze ans, le Bulgare de 33 ans a pu donner son point de vue.

« Je que le tennis en général a changé. Le jeu que l’on prati­quait à l’époque était tout simple­ment diffé­rent. Peut‐être, disons, un peu plus lent parfois. La diver­sité des joueurs était diffé­rente. C’est la plus grande diffé­rence. J’ai vu plusieurs géné­ra­tions de joueurs. De nos jours, tout va telle­ment vite et tout le monde fait ce qu’il veut. Les joueurs sont plus grands, plus forts… Donc oui, le tennis a changé (rires) », a déclaré le 9e mondial qui affron­tera Frances Tiafoe pour une place dans le dernier carré.