Après le report de la reprise au 1er août, on peut réellement se demander si la prochaine échéance ne sera pas réellement l’US Open. Cependant, si l’on navigue sur les sites des tournois qui précèdent le rendez-vous new-yorkais, rien en laisse présager une possible annulation.

Par exemple, il est encore possible d’acheter des billets pour le Masters 1000 de Cincinnati. Les enjeux, on le sait, sont très importants pour l’USTA puisque 80 % des revenus sont liés directement à l’US Open. Un US Open qui monte toujours en puissance avec les US Séries en général. Mais dans la crise actuelle, l’annulation de ces tournois ne voudraient pas dire que l’US Open ne serait forcément pas au programme. Si Cincinnati croit en son étoile, les organisateurs de Winston Salem ont annoncé qu’il ferait une annonce officielle début juin.