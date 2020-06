L’US Open n’en finit pas de susciter le débat. Les joueurs européens sont nombreux à s’interroger sur leur présence dans la Big Apple à la fin du mois d’août (31 août au 13 septembre). Interrogé par SportKlub, Laslo Djere, 80e mondial et ancien 27e en juin 2019, ne cache pas son hésitation, mais il reconnaît que l’aspect financier risque de prendre le dessus : « S’il y a deux semaines de quarantaine, alors je ne pense pas qu’il soit réaliste d’aller à New York. Les règles sont strictes, ce n’est pas idéal pour le jeu et les conditions pour un tournoi du Grand Chelem ne sont pas adéquates, mais encore une fois, si le tournoi est organisé, je n’ai pas personnellement peur du virus. S’il n’y a pas de quarantaine, je jouerai. Pour être honnête, je suis financièrement « sûr », mais 70 000$ pour un premier tour, ce n’est pas une petite somme. »

Le joueur serbe a ensuite pointé du doigt l’absence des qualifications pour les joueurs moins bien classés : « Il faudra voir comment c’est compensé, en plus, les Sud-Américains pourraient ne pas quitter leurs pays avant le 1er septembre, ce qui pourrait laisser beaucoup de places. »