A une petite semaine du début de l’US Open (30 août au 12 septembre), Novak Djokovic est arrivé à New York. Une photo à l’aé­ro­port John F. Kennedy a été postée par Tennis World.

Le numéro 1 mondial va pouvoir tran­quille­ment se préparer avant ce s’an­nonce comme l’un des tour­nois les plus impor­tants de sa carrière. Le Serbe a l’oc­ca­sion de réaliser le Grand Chelem.

A noter qu’il n’a plus joué depuis sa défaite contre Pablo Carreno Busta aux Jeux Olympiques le 30 juillet dernier. Et Alexander Zverev et Daniil Medvedev sont en grande forme…