Novak Djokovic est le favori avec Carlos Alcaraz de cet US Open 2023 qui s’an­nonce plus que palpi­tant. Le Serbe béné­ficie d’un tableau plus que favo­rable même si cela ne veut pas toujours dire grand chose.

Interrogé en confé­rence de presse sur son approche pour ce grand évène­ment surtout avec le fameux objectif d’at­teindre son 24ème titre du Grand Chelem, le Serbe confirme qu’il n’est pas surhomme bien au contraire.

« Je suis vrai­ment nerveux comme tout le monde. Les gens pensent que je ne ressens ni stress ni tension. En fait, au contraire, j’en ai beau­coup. Je dois y faire face, le gérer. Chacun a sa propre façon de gérer ses émotions et d’essayer d’être dans un équi­libre optimal émotion­nel­le­ment, menta­le­ment et physi­que­ment afin de donner le meilleur de lui‐même »