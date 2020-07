Le journal sportif espagnol Marca semble être bien informé des échanges du groupe WhatsApp des joueurs. Le quotidien ibérique annonce que Novak Djokovic serait prêt à se rendre à New York pour y disputer l’US Open (31 août au 13 septembre). Pour cela, le Serbe demande une condition : que l’ATP règle le problème de la quarantaine au retour en Europe pour les voyageurs qui viennent des Etats-Unis. Si cette mesure reste en vigueur, elle risque de dissuader de nombreux joueurs et joueuses de se rendre dans la Big Apple car ils ne pourront pas prendre part à la mini tournée européenne sur terre battue (Madrid, Rome et Roland-Garros). Si l’instance qui gère le circuit masculin parvient à régler cette mesure, le numéro 1 mondial serait donc prêt à se rendre dans la bulle de New York pour l’US Open, surface qu’il sait favorable à son jeu, lui qui vise un 18e titre du Grand Chelem.

Depuis le fiasco de l’Adria Tour où il avait été testé positif au Covid-19, Novak Djokovic avait confié qu’il misait plus sur l’Europe pour disputer Madrid, Rome et Roland-Garros. Il avait d’ailleurs repris l’entraînement sur terre battue en compagnie de Viktor Troicki. A suivre donc…