Récemment de passage sur le podcast de Jay Shetty sur Youtube, Novak Djokovic a été interrogé sur ses fameuses imitations au début de sa carrière. On se souvient notamment celles de Rafael Nadal ou Maria Sharapova. Et visiblement, le Serbe a préféré arrêter à cause de certains reproches, plus ou moins dissimulés.
« On regardait les vidéos de tous les grands joueurs et joueuses de tennis. C’est là que mes imitations ont commencé. Aujourd’hui encore, on me demande : ‘Quand est‐ce que je vais faire des imitations ?’. J’en ai fait au début de ma carrière et c’était amusant. C’était viral et les gens ont apprécié. Puis, j’ai reçu des regards noirs dans les vestiaires et je me suis dit que j’allais peut‐être trop loin. C’est pour ça que j’ai arrêté. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 15:10