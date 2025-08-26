AccueilUS OpenDjokovic, à propos de ses imitations de Nadal ou Sharapova : "J'ai...
Djokovic, à propos de ses imita­tions de Nadal ou Sharapova : « J’ai reçu des regards noirs dans les vestiaires. C’est pour ça que j’ai arrêté »

Thomas S
Thomas S

Récemment de passage sur le podcast de Jay Shetty sur Youtube, Novak Djokovic a été inter­rogé sur ses fameuses imita­tions au début de sa carrière. On se souvient notam­ment celles de Rafael Nadal ou Maria Sharapova. Et visi­ble­ment, le Serbe a préféré arrêter à cause de certains reproches, plus ou moins dissimulés. 

« On regar­dait les vidéos de tous les grands joueurs et joueuses de tennis. C’est là que mes imita­tions ont commencé. Aujourd’hui encore, on me demande : ‘Quand est‐ce que je vais faire des imita­tions ?’. J’en ai fait au début de ma carrière et c’était amusant. C’était viral et les gens ont apprécié. Puis, j’ai reçu des regards noirs dans les vestiaires et je me suis dit que j’al­lais peut‐être trop loin. C’est pour ça que j’ai arrêté. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 15:10

