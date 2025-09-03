Inutile de bouder son plaisir, la demi‐finale entre le Serbe et l’Espagnol sent la poudre. Elle devrait enflammer un stade qui n’attend que ça d’autant qu’il est un peu en manque de soirées spectaculaires. La faute au niveau de Carlitos dont chaque sortie a été une démonstration.
Ce sera donc la 9ème fois que les deux champions vont s’affronter, la 4ème fois en Grand Chelem, la première fois à l’US Open. Evidemment Carlos part favori même s’il a perdu leurs deux dernières confrontations.
Côté fan, cela devrait être partagé. Dire que le tournoi commence réellement est presque justifié tant il semble que la concurrence derrière Djokovic, Alcaraz, et Sinner semble peu armée pour aller faire tomber ces cadors surtout dans un format en 5 sets où il faut savoir s’impliquer sur une longue durée.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 08:45