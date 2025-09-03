AccueilUS OpenDjokovic - Alcaraz, 9ème édition, va-y avoir enfin du spectacle !
Inutile de bouder son plaisir, la demi‐finale entre le Serbe et l’Espagnol sent la poudre. Elle devrait enflammer un stade qui n’at­tend que ça d’au­tant qu’il est un peu en manque de soirées spec­ta­cu­laires. La faute au niveau de Carlitos dont chaque sortie a été une démonstration. 

Ce sera donc la 9ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter, la 4ème fois en Grand Chelem, la première fois à l’US Open. Evidemment Carlos part favori même s’il a perdu leurs deux dernières confrontations. 

Côté fan, cela devrait être partagé. Dire que le tournoi commence réel­le­ment est presque justifié tant il semble que la concur­rence derrière Djokovic, Alcaraz, et Sinner semble peu armée pour aller faire tomber ces cadors surtout dans un format en 5 sets où il faut savoir s’im­pli­quer sur une longue durée.

