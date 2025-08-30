« Je suis prêt à ce qu’il arrête le match pour une raison ou une autre », lançait Cameron Norrie avant de retrouver Novak Djokovic au troi­sième tour de l’US Open.

Battu par le Serbe pour la septième fois en autant de confron­ta­tions (6−4, 6–7[4], 6–2, 6–3), le Britannique a vu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem prendre une pause médi­cale à 5–4 dans le premier set, en raison d’une douleur au dos.

« Comme je l’ai dit à Cameron au filet : je ne sais pas s’il pense que j’ai fait exprès pour le déranger ou non, car ce n’était abso­lu­ment pas mon inten­tion. J’ai senti que j’avais besoin de ce trai­te­ment, et je me suis senti mieux après, quand les médi­ca­ments ont fait effet. Je verrai bien comment je me sens à froid. Ça n’a duré que quelques jeux, et après ça, tout allait bien », a expliqué Nole dans des propos relayés par Independant après sa victoire.