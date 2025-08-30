« Je suis prêt à ce qu’il arrête le match pour une raison ou une autre », lançait Cameron Norrie avant de retrouver Novak Djokovic au troisième tour de l’US Open.
Battu par le Serbe pour la septième fois en autant de confrontations (6−4, 6–7[4], 6–2, 6–3), le Britannique a vu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem prendre une pause médicale à 5–4 dans le premier set, en raison d’une douleur au dos.
« Comme je l’ai dit à Cameron au filet : je ne sais pas s’il pense que j’ai fait exprès pour le déranger ou non, car ce n’était absolument pas mon intention. J’ai senti que j’avais besoin de ce traitement, et je me suis senti mieux après, quand les médicaments ont fait effet. Je verrai bien comment je me sens à froid. Ça n’a duré que quelques jeux, et après ça, tout allait bien », a expliqué Nole dans des propos relayés par Independant après sa victoire.
Publié le samedi 30 août 2025 à 15:29