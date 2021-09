Un Novak Djokovic encore très ému après avoir fondu en larmes a trouvé les mots justes au micro lors de la céré­monie de remise des trophées. Le soutien du public new‐yorkais l’a extrê­me­ment touché. Après avoir féli­cité Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial a rela­ti­visé sa décep­tion, car ce dimanche, il a peut‐être gagné l’amour d’un plus grand public encore.

« Félicitations à Daniil pour son match incroyable. S’il y a bien quel­qu’un qui méri­tait de gagner ce Grand Chelem, c’est toi. Je te souhaite encore plein de victoires en Grand Chelem et plein de succès à l’avenir. Même si je n’ai pas gagné le match, mon coeur est remplie de joir, je suis le plus heureux du monde parce que vous avez rendu ce moment parti­cu­lier. Vous m’avez fait me sentir spécial. Je ne me suis jamais senti comme ça à New‐York. Merci pour ce soutien. Je vous aime et je vous reverrai très vite », a déclaré Novak Djokovic, qui a souvent dû faire face à des publics hostiles dans sa carrière. Ce soir, les Américains et d’autres fans de tennis avaient compris que l’Histoire avec un grand H s’écrivait.