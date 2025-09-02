En quarts de finale de l’US Open, Novak Djokovic va affronter Taylor Fritz, qu’il a battu dix fois en autant de confrontations. Et malgré ce bilan très positif face à l’actuel 4e joueur mondial, le Serbe ne risque pas de le sous‐estimer.
« Face à des joueurs qui n’ont jamais réussi à me battre, je m’attends toujours à quelque chose de différent. Je m’attends à ce qu’ils essaient de me mettre mal à l’aise, en étant plus agressifs ou autre chose. Je ne pense pas faire de changement majeur, évidemment, on s’en tient au plan de jeu qui nous a amenés jusqu’ici, on connaît ses points forts. Dans son cas, c’est le service et le coup droit, ses deux grandes armes. Il a beaucoup amélioré sa mobilité au fil des ans, son revers est également plus solide, très plat. Pour un grand gaillard, il se déplace bien, je pense qu’il est assez sous‐estimé. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 09:20