En quarts de finale de l’US Open, Novak Djokovic va affronter Taylor Fritz, qu’il a battu dix fois en autant de confron­ta­tions. Et malgré ce bilan très positif face à l’ac­tuel 4e joueur mondial, le Serbe ne risque pas de le sous‐estimer.

« Face à des joueurs qui n’ont jamais réussi à me battre, je m’at­tends toujours à quelque chose de diffé­rent. Je m’at­tends à ce qu’ils essaient de me mettre mal à l’aise, en étant plus agres­sifs ou autre chose. Je ne pense pas faire de chan­ge­ment majeur, évidem­ment, on s’en tient au plan de jeu qui nous a amenés jusqu’ici, on connaît ses points forts. Dans son cas, c’est le service et le coup droit, ses deux grandes armes. Il a beau­coup amélioré sa mobi­lité au fil des ans, son revers est égale­ment plus solide, très plat. Pour un grand gaillard, il se déplace bien, je pense qu’il est assez sous‐estimé. »