En confé­rence de presse, Novak Djokovic a explique que ce duel a été très très compliqué pour lui dans tous les compar­ti­ments du jeu que ce soit tech­ni­que­ment ou physi­que­ment. Cette déroute, il a très vite envie de l’ou­blier. La fin de saison risque d’être compli­quée pour le Serbe »

« Pour être honnête, il n’y a pas d’explication. Mon jeu s’est effondré. Je n’étais pas frais dès le début, les condi­tions étaient plus rapides que sur terre battue, tota­le­ment diffé­rentes de là où je m’entraînais et de tout le reste. C’était doulou­reux de jouer comme ça et de ressentir ça avec une raquette dans les mains. Je me sentais comme un amateur, mais cela fait partie du sport. Les Jeux olym­piques ont proba­ble­ment eu une grande influence, et je me deman­dais si je devais venir ici ou non. Je suis venu pour le Grand Chelem, ça s’est mal terminé, mais on passe à autre chose. »