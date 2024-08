En confé­rence de presse après sa défaite face à Alexei Popyrin au 3e tour de l’US Open, Novak Djokovic a explique que ce duel avait été très compliqué pour lui dans tous les compar­ti­ments du jeu, que cela soit tech­ni­que­ment ou physiquement.

Cette déroute, il a très vite envie de l’ou­blier. La fin de saison risque d’être compli­quée pour le Serbe.

« Pour être honnête, il n’y a pas d’explication. Mon jeu s’est effondré. Je n’étais pas frais dès le début, les condi­tions étaient plus rapides que sur terre battue, tota­le­ment diffé­rentes de là où je m’entraînais et de tout le reste. C’était doulou­reux de jouer comme ça et de ressentir ça avec une raquette dans les mains. Je me sentais comme un amateur, mais cela fait partie du sport. Les Jeux Olympiques ont proba­ble­ment eu une grande influence, et je me deman­dais si je devais venir ici ou non. Je suis venu pour le Grand Chelem, ça s’est mal terminé, mais on passe à autre chose. »