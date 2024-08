Résigné et dépité, le Serbe n’a pas cherché d’ex­cuses, il s’est contenté d’être prag­ma­tique et d’ex­pli­quer clai­re­ment ce qu’il a ressenti depuis qu’il est arrivé à New‐York. Du coup, on sent que cette défaite sans être forcé­ment attendue n’est pas vrai­ment une surprise.

« J’ai essayé telle­ment de choses dure­ment cette rencontre, et parfois, c’est un problème, vous savez, vous vous éloi­gnez des bases qui fonc­tionnent. Alors, vous perdez les fonda­tions. Vous perdez le mouve­ment, le timing, le rythme, le tempo, tout, que ce soit un service ou n’im­porte quel autre coup. C’était vrai­ment très diffi­cile menta­le­ment pour moi de jouer ces trois matchs ici, parce que je n’étais même pas à mon meilleur niveau. Donc, vous savez, ce n’est pas bon d’être dans ce genre d’état où vous vous sentez bien physi­que­ment, que vous êtes motivé parce que c’est un Grand Chelem, mais vous n’êtes tout simple­ment pas capable de trouver votre jeu. C’est tout. Le jeu s’ef­fondre, et je suppose qu’il faut accepter que des tour­nois comme celui‐ci se produisent. Oui, on pour­rait dire que c’est à cause des Jeux olym­piques, mais je ne sais pas. Je ne veux pas analyser ça main­te­nant. Vous savez, je cher­chais juste à vrai­ment améliorer mon jeu ici au quoti­dien, mais ça n’a pas marché »