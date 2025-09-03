AccueilUS OpenDjokovic : "Ce qui m'attend maintenant ne va pas s'arranger, je vous...
Djokovic : « Ce qui m’at­tend main­te­nant ne va pas s’ar­ranger, je vous l’as­sure (rires). Je vais essayer de prendre les choses au jour le jour, de prendre soin de mon corps, de me détendre et de récupérer »

Laurent Trupiano

En confé­rence de presse, Novak a bien expliqué qu’il savait que le tournoi ne faisait que commencer, que le plus dur allait commencer. Si on s’ap­puie sur ses perfor­mances et sa dépense d’énergie, on ose penser qu’il aura une petite chance face à Alcaraz.

« Ce qui m’at­tend main­te­nant ne va pas s’ar­ranger, je vous l’as­sure (rires). Je vais essayer de prendre les choses au jour le jour, de prendre soin de mon corps, de me détendre et de récu­pérer. Les deux prochains jours seront essen­tiels pour me remettre en forme et être prêt à me battre jusqu’à cinq sets si néces­saire. J’adorerais ça ; j’ai­me­rais être suffi­sam­ment en forme pour jouer encore et encore, pour poten­tiel­le­ment atteindre un cinquième set avec Carlos. J’aurai besoin de mon meilleur tennis, pour être à la hauteur. J’aime géné­ra­le­ment disputer les grands matchs sur une grande scène, mais je ne sais pas comment mon corps sera dans quelques jours, alors je vais faire tout mon possible avec mon équipe pour arriver préparé. Il y aura beau­coup de longs échanges, c’est sûr ; ce ne seront pas des points courts »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 11:05

