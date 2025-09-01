En conférence de presse après sa qualification pour les quarts de finale de l’US Open, où il va retrouver Taylor Fritz, Novak Djokovic a évoqué la possibilité de remporter à New York dimanche prochain un 25e titre en Grand Chelem.
« Si cela pourrait être le plus grand accomplissement de ma carrière ? Oui, mais c’est encore loin. Au cours des deux dernières années, j’ai appris à prendre les choses match après match, même si je rêve bien sûr de remporter un autre Grand Chelem. Ce serait incroyable de le faire ici. Pour l’instant, je ne peux pas me permettre d’aller aussi loin dans mes pensées, je dois me concentrer sur ce que je dois faire pour gagner mon prochain match, relever mon prochain défi. Le dernier Grand Chelem que j’ai remporté, c’était ici, il y a deux ans, donc ce serait bien de boucler la boucle deux ans plus tard. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 15:24