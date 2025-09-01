En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de l’US Open, où il va retrouver Taylor Fritz, Novak Djokovic a évoqué la possi­bi­lité de remporter à New York dimanche prochain un 25e titre en Grand Chelem.

🗣️ Djokovic reflexiona con la posi­bi­lidad de lograr su 25º Grand Slam :



« Sería un viaje muy bonito en los últimos dos años cerrar el círculo aquí de nuevo ; sería genial. Ya veremos »#USOpen pic.twitter.com/IbmjSw4Cre — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 1, 2025

« Si cela pour­rait être le plus grand accom­plis­se­ment de ma carrière ? Oui, mais c’est encore loin. Au cours des deux dernières années, j’ai appris à prendre les choses match après match, même si je rêve bien sûr de remporter un autre Grand Chelem. Ce serait incroyable de le faire ici. Pour l’ins­tant, je ne peux pas me permettre d’aller aussi loin dans mes pensées, je dois me concen­trer sur ce que je dois faire pour gagner mon prochain match, relever mon prochain défi. Le dernier Grand Chelem que j’ai remporté, c’était ici, il y a deux ans, donc ce serait bien de boucler la boucle deux ans plus tard. »