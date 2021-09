Alors qu’il menait 4–2 dans le deuxième set de son match du deuxième tour contre Tallon Griekspoor, Une personne visi­ble­ment mal inten­tionnée dans les gradins a crié lorsque le Serbe a tenté un smash à 30–30. Logiquement irrité, Djokovic a ensuite perdu le jeu et son service, ce qui a amené le Serbe à demander des comptes à l’ar­bitre qui, comme d’ha­bi­tude, n’a rien fait.

Cependant, cela n’a pas semblé le gêner outre mesure puis­qu’il a fait le break dans le jeu suivant et a fina­le­ment remporté le match, 6–2, 6–3, 6–2.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, le numéro 1 mondial s’est montré très clair. « Quand les joueurs de tennis parlent de ça, quel­qu’un qui regarde les sports d’équipe dirait : ‘Quel enfant gâté’. Mais c’est un sport diffé­rent. Écoutez, il y a beau­coup de bruit dans le stade, surtout lors des séances de nuit. Ça ne me dérange pas. Même parfois, pendant le point, il arrive que les gens, sous l’effet de l’ex­ci­ta­tion, crient ou émettent un son ou autre, un soupir, peu importe comment vous l’ap­pelez. Mais si quel­qu’un le fait inten­tion­nel­le­ment encore et encore, alors j’ai de la tolé­rance jusqu’à un certain point. Ce n’est pas correct et pas juste. Je pense que ce n’est pas bon pour nous, les joueurs. Je veux dire, en parti­cu­lier ce gars‐là, pour une raison quel­conque, appe­lait, augmen­tait le son et criait juste avant que je frappe mon smash, ce qui était un gros point. Avant ça, il l’avait déjà fait plusieurs fois. Après ça encore. Ce n’était pas gentil. C’est tout. Le bruit ne me dérange pas. Ne vous méprenez pas. Je pense que c’est impor­tant pour le diver­tis­se­ment, pour les foules, la musique. Je comprends. Mais si quel­qu’un le fait encore et encore, surtout quand vous êtes à côtés, il sait pour­quoi il le fait. Et le gars que j’ai pointé du doigt savait exac­te­ment ce qu’il faisait, c’est assez clair. »