AccueilUS OpenDjokovic dépasse (encore) Federer !
US Open

Djokovic dépasse (encore) Federer !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

959

S’il possède déjà la plupart des grands records de l’histoire du tennis, Novak Djokovic continue, à 38 ans, d’en subti­liser à ses deux rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal, respec­ti­ve­ment retraités depuis septembre 2022 et novembre 2024.

En domi­nant Cameron Norrie au troi­sième tour de l’US Open, le Serbe a signé une 192ᵉ victoire sur dur en Grand Chelem, dépas­sant ainsi le maestro suisse. L’Espagnol, lui, reste nette­ment distancé.

A noter qu’en huitièmes de finale, Djokovic affron­tera Jan‐Lennard Struff, tombeur de Frances Tiafoe. 

Publié le samedi 30 août 2025 à 12:40

