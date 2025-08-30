S’il possède déjà la plupart des grands records de l’histoire du tennis, Novak Djokovic continue, à 38 ans, d’en subti­liser à ses deux rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal, respec­ti­ve­ment retraités depuis septembre 2022 et novembre 2024.

En domi­nant Cameron Norrie au troi­sième tour de l’US Open, le Serbe a signé une 192ᵉ victoire sur dur en Grand Chelem, dépas­sant ainsi le maestro suisse. L’Espagnol, lui, reste nette­ment distancé.

At the top of this illus­trious list ⭐️



Novak takes out Norrie 6–4 6–7 6–2 6–3 to claim win number 192 at Hard court Grand Slams pic.twitter.com/1GzGtYWHHH — Tennis TV (@TennisTV) August 30, 2025

A noter qu’en huitièmes de finale, Djokovic affron­tera Jan‐Lennard Struff, tombeur de Frances Tiafoe.