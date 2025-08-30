S’il possède déjà la plupart des grands records de l’histoire du tennis, Novak Djokovic continue, à 38 ans, d’en subtiliser à ses deux rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal, respectivement retraités depuis septembre 2022 et novembre 2024.
En dominant Cameron Norrie au troisième tour de l’US Open, le Serbe a signé une 192ᵉ victoire sur dur en Grand Chelem, dépassant ainsi le maestro suisse. L’Espagnol, lui, reste nettement distancé.
A noter qu’en huitièmes de finale, Djokovic affrontera Jan‐Lennard Struff, tombeur de Frances Tiafoe.
Publié le samedi 30 août 2025 à 12:40