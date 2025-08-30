AccueilUS OpenDjokovic dévoile sa méthode pour rattraper son retard sur Sinner et Alcaraz...
US Open

Djokovic dévoile sa méthode pour rattraper son retard sur Sinner et Alcaraz : « Les jeunes sont frais et dispos, et moi, j’ar­rive avec un réser­voir à moitié vide. Je vais donc essayer de changer ça pour ce tournoi »

Thomas S
Par Thomas S

-

2297

Si vous ne le saviez pas encore, Novak Djokovic est un profes­sionnel hors pair, faisant partie des meilleurs athlètes de l’histoire. 

Conscient de son âge avancé (38 ans) et des limites que celui‐ci lui impose, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem cherche tous les moyens possible pour se hisser au niveau de ses deux plus grands concur­rents, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Interrogé à ce propos lors d’une inter­view avec ESPN, le Serbe a expliqué qu’il avait décidé, avec son équipe, de moins s’en­traîner entre les matchs. 

« Honnêtement, je suis inquiet. Vous savez, je suis plus inquiet aujourd’hui que jamais, même si je suis vrai­ment méti­cu­leux avec les soins de mon corps et que je passe de nombreuses heures sur et en dehors du terrain pour m’as­surer que mon corps est en forme et récu­père bien. Parfois, je ne m’en­traîne pas entre les matchs car avec mon équipe, quand j’ai cette discus­sion, nous pensons que le long terme est meilleur et que la récu­pé­ra­tion est plus impor­tante que de frapper quelques balles sur le court. Ce sera peut‐être le cas demain (samedi). Les jeunes sont frais et dispos, et moi, j’ar­rive avec un réser­voir à moitié vide. Je vais donc essayer de changer ça pour ce tournoi. Je ne sais pas si c’est possible. Bien sûr, la réac­tion du corps est très impré­vi­sible. Mais une chose est sûre : je donnerai toujours le meilleur de moi‐même, jusqu’à la dernière goutte d’énergie, pour aller le plus loin possible. »

Publié le samedi 30 août 2025 à 20:54

