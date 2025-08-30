Si vous ne le saviez pas encore, Novak Djokovic est un professionnel hors pair, faisant partie des meilleurs athlètes de l’histoire.
Conscient de son âge avancé (38 ans) et des limites que celui‐ci lui impose, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem cherche tous les moyens possible pour se hisser au niveau de ses deux plus grands concurrents, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Interrogé à ce propos lors d’une interview avec ESPN, le Serbe a expliqué qu’il avait décidé, avec son équipe, de moins s’entraîner entre les matchs.
« Honnêtement, je suis inquiet. Vous savez, je suis plus inquiet aujourd’hui que jamais, même si je suis vraiment méticuleux avec les soins de mon corps et que je passe de nombreuses heures sur et en dehors du terrain pour m’assurer que mon corps est en forme et récupère bien. Parfois, je ne m’entraîne pas entre les matchs car avec mon équipe, quand j’ai cette discussion, nous pensons que le long terme est meilleur et que la récupération est plus importante que de frapper quelques balles sur le court. Ce sera peut‐être le cas demain (samedi). Les jeunes sont frais et dispos, et moi, j’arrive avec un réservoir à moitié vide. Je vais donc essayer de changer ça pour ce tournoi. Je ne sais pas si c’est possible. Bien sûr, la réaction du corps est très imprévisible. Mais une chose est sûre : je donnerai toujours le meilleur de moi‐même, jusqu’à la dernière goutte d’énergie, pour aller le plus loin possible. »
