Coup de tonnerre à New-York ! Frustré de s’être fait breaker par Pablo Carreno Busta dans le onzième jeu de la première manche, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial et grand favori du tournoi, a envoyé involontairement une balle dans le visage d’une juge de ligne. Conséquence, le Serbe est logiquement disqualifié du tournoi comme le règlement le stipule. Un scénario tout simplement incroyable et improbable au cours d’un US Open qui n’a pas encore réservé toutes ses surprises. Il y aura donc un nouveau vainqueur en Grand Chelem !

El pelotazo de Djokovic a una jueza en el partido contra Carreño.@usopen pic.twitter.com/eGRSILpJ4T — Rubén García (@rubengarciado) September 6, 2020