11ème duel entre les deux hommes, et 11ème succès pour le Serbe qui a livré un grand match pour se donner le droit d’aller défier Alcaraz en demi‐finale.

Vainqueur en 4 manches (6−3, 7–5, 3–6, 6–4), Novak confirme qu’il est encore bien présent et pas si loin d’un 25ème titre du Grand Chelem.

Bien qu’en­cou­ragé par son public, Taylor n’a pu que constater qu’il lui manque toujours un petit quelque chose pour faire tomber les ténors du circuit.

La hiérar­chie du tennis mondial est donc clai­re­ment défini encore davan­tage depuis que Zverev et comp­ma­gnie marquent le pas.

Avec cette perfor­mance où il a pu véri­fier son niveau de jeu, Novak devrait avoir les moyens tech­niques et physiques pour aller titiller Carlos Alcaraz même si Carlitos vole depuis le début de la quinzaine.