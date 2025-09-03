11ème duel entre les deux hommes, et 11ème succès pour le Serbe qui a livré un grand match pour se donner le droit d’aller défier Alcaraz en demi‐finale.
Vainqueur en 4 manches (6−3, 7–5, 3–6, 6–4), Novak confirme qu’il est encore bien présent et pas si loin d’un 25ème titre du Grand Chelem.
Bien qu’encouragé par son public, Taylor n’a pu que constater qu’il lui manque toujours un petit quelque chose pour faire tomber les ténors du circuit.
La hiérarchie du tennis mondial est donc clairement défini encore davantage depuis que Zverev et compmagnie marquent le pas.
Avec cette performance où il a pu vérifier son niveau de jeu, Novak devrait avoir les moyens techniques et physiques pour aller titiller Carlos Alcaraz même si Carlitos vole depuis le début de la quinzaine.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 06:54