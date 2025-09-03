AccueilUS OpenDjokovic est éternel, Fritz est dévasté
US Open

Djokovic est éternel, Fritz est dévasté

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

140

11ème duel entre les deux hommes, et 11ème succès pour le Serbe qui a livré un grand match pour se donner le droit d’aller défier Alcaraz en demi‐finale. 

Vainqueur en 4 manches (6−3, 7–5, 3–6, 6–4), Novak confirme qu’il est encore bien présent et pas si loin d’un 25ème titre du Grand Chelem. 

Bien qu’en­cou­ragé par son public, Taylor n’a pu que constater qu’il lui manque toujours un petit quelque chose pour faire tomber les ténors du circuit. 

La hiérar­chie du tennis mondial est donc clai­re­ment défini encore davan­tage depuis que Zverev et comp­ma­gnie marquent le pas.

Avec cette perfor­mance où il a pu véri­fier son niveau de jeu, Novak devrait avoir les moyens tech­niques et physiques pour aller titiller Carlos Alcaraz même si Carlitos vole depuis le début de la quinzaine.

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 06:54

Article précédent
Alcaraz s’amuse et se balade

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.