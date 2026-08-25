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Djokovic et Sabalenka prennent déjà la porte !

Par
Thomas S
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La marche était trop haute pour Aryna Sabalenka et Novak Djokovic. 

Engagés ce mardi sur le tournoi de double mixte de l’US Open, les deux cham­pions, pas gâtés par le tirage au sort, ont été battus par l’une des meilleures paires de double mixte de la planète : Katerina Siniakova/Henry Patten, tête de série numéro 1.

C’est pour­tant eux qui faisaient la courte en tête avant de s’in­cliner sèche­ment dans le super tie‐break : 1–4, 4–2, 10–2.

Ils vont désor­mais pouvoir se tourner plei­ne­ment sur le tournoi de simple où ils font tous les deux parties des grands favoris à la victoire finale. 

Publié le mardi 25 août 2026 à 19:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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