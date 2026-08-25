La marche était trop haute pour Aryna Sabalenka et Novak Djokovic.

Engagés ce mardi sur le tournoi de double mixte de l’US Open, les deux cham­pions, pas gâtés par le tirage au sort, ont été battus par l’une des meilleures paires de double mixte de la planète : Katerina Siniakova/Henry Patten, tête de série numéro 1.

C’est pour­tant eux qui faisaient la courte en tête avant de s’in­cliner sèche­ment dans le super tie‐break : 1–4, 4–2, 10–2.

Siniakova aces Djokovic on match point 😲



Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1–4, 4–2, 10–2 ! pic.twitter.com/OQpotGNO2h — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Ils vont désor­mais pouvoir se tourner plei­ne­ment sur le tournoi de simple où ils font tous les deux parties des grands favoris à la victoire finale.