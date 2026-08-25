La marche était trop haute pour Aryna Sabalenka et Novak Djokovic.
Engagés ce mardi sur le tournoi de double mixte de l’US Open, les deux champions, pas gâtés par le tirage au sort, ont été battus par l’une des meilleures paires de double mixte de la planète : Katerina Siniakova/Henry Patten, tête de série numéro 1.
C’est pourtant eux qui faisaient la courte en tête avant de s’incliner sèchement dans le super tie‐break : 1–4, 4–2, 10–2.
Siniakova aces Djokovic on match point 😲— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Doubles world No.1s Katerina Siniakova and Henry Patten rally to take out Sabalenka/Djokovic 1–4, 4–2, 10–2 ! pic.twitter.com/OQpotGNO2h
Ils vont désormais pouvoir se tourner pleinement sur le tournoi de simple où ils font tous les deux parties des grands favoris à la victoire finale.
Publié le mardi 25 août 2026 à 19:33