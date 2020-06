Invité de la télévision serbe TV Prva, Novak Djokovic a abordé le sujet épineux de l’organisation de l’US Open. Comme le rapporte Blic Sport, le Serbe ne se réjouit pas vraiment des mesures envisagées par l’USTA pour son Grand Chelem : « Pas plus tard qu’hier (lire ce jeudi), j’ai eu une conversation téléphonique avec les dirigeants du tennis mondial. Il a été question de la poursuite de la saison et surtout de l’US Open qui est programmé fin août (31 août au 13 septembre). On ne sait pas encore s’il aura lieu, mais les conditions qu’ils veulent nous imposer sont vraiment extrêmes. Je ne devrais pas en parler mais… Nous n’aurions pas accès à Manhattan, nous devrions dormir dans des hôtels à côté de l’aéroport et être testés deux à trois fois par semaine. Nous pourrions amener une seule personne du staff, ce qui est tout simplement impossible. Nous avons besoin d’un coach, d’un préparateur physique, d’un kiné… Tout ça me paraît très compliqué. Je comprends les mesures car oui, il y a des enjeux financiers importants pour cet événement. Nous verrons ce qu’il va se passer. »

L’ATP apportera une réponse le 10 juin auprès des joueurs puisqu’une conférence sur « Zoom » est prévue pour leur annoncer. Une communication doit ensuite avoir lieu le 15 juin. A suivre donc…